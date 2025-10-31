Capracotta dedica una strada al prof. Agostino Potena: un tributo al sapere e all’impegno umano

“Oggi Capracotta ha reso omaggio al prof. Agostino Potena, dedicandogli una strada del nostro paese. È stato un momento di grande emozione e partecipazione, nel ricordo di un uomo che ha onorato la nostra comunità con il suo impegno accademico e umano. Per me, che ho avuto il privilegio di essere suo allievo, è stato un tributo sentito e personale. Il prof. Potena sapeva trasmettere passione, curiosità e amore per il sapere. Un grazie di cuore ai professori Gaetano Oliva, Francesco Lamagna, Antonio Crovace e Orlando Paciello per aver condiviso con noi parole di affetto e stima. E grazie a tutti i veterinari intervenuti. La targa che da oggi porta il suo nome è un segno semplice ma profondo: “grazie, professore”, il tuo esempio resterà vivo nel cuore di Capracotta.”