In arrivo la XV edizione della Mostra del Presepe a Bagnoli del Trigno!

Il 7 dicembre, a Bagnoli del Trigno (IS), l'Associazione Culturale Gruppo di Volontariato Bagnolesi inaugurerÃ la XV edizione della Mostra del Presepe.

La rappresentazione che si distribuisce su una superficie superiore ai 300 mq, Ã¨ inclusa in una cornice evocativa, ricavata nella roccia. Il Presepe, con oltre 400 statue, Ã¨ il piÃ¹ grande del Molise ed Ã¨ riconosciuto anche fuori i confini regionali. L'iniziativa, inoltre, si propone di ospitare persone del paese e non, anche per rivitalizzare e supportare il tessuto socio-economico locale.

Ogni anno le edizioni propongono novitÃ e per celebrare il quindicesimo anniversario, sono stati inseriti nuovi personaggi, create nuove scene folkloristiche e, soprattutto una nuova composizione della NatalitÃ , realizzata dalla ditta "Arte Barsanti" di Bagni di Lucca, con statue in gesso.

La Mostra, inoltre, offre l'opportunitÃ di rinsaldare legami con localitÃ vicine e creare una rete di scambio culturale proficua per il Molise: a tal fine, verranno ospitate alcune opere della celebre Festa del Grano di Jelsi.

Nella locandina sono presenti anche il logo del Giubileo e dell'associazione "Terre di Presepi", con cui da diversi anni l'associazione collabora anche per la realizzazione del Presepe Vivente di Roma, che si svolge nella Basilica Papale di S. Maria Maggiore.

Le date di apertura riguarderanno tutto il periodo compreso tra il 7 dicembre e l'11 gennaio.



