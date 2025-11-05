La famiglia La Rocca - Amicarelli si allarga con amore: È nato Nicola!

È arrivato Nicola! Questa mattina, alle ore 9:00, presso l’Ospedale di Chieti, è nato Nicola La Rocca.

Mamma Fabiola Amicarelli, papà Agostino e la sorellina Anisia lo hanno accolto con infinita gioia e amore.

Nicola porta con orgoglio il nome del suo nonno paterno.

La piccola Anisia, emozionata e felice, non vedeva l’ora di conoscere il suo fratellino e già gli regala i suoi primi dolci sorrisi.

Col cuore colmo di emozione, mamma e papà scrivono: "Benvenuto piccolo amore, da oggi la nostra famiglia è ancora più ricca d’amore.”

A loro giungono gli auguri più affettuosi dei parenti, degli amici e dei conoscenti, che condividono la loro gioia per questo meraviglioso lieto evento.

Auguri dalla redazione di Altomolise.net