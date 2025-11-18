Minorenne rapinato in pieno centro - un giovane arrestato Nella sera di sabato 15 novembre, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile Carabinieri Campobasso ha tratto in arresto un minorenne con precedenti di polizia, responsabile di aver commesso una rapina mediante lâ€™utilizzo di un coltello in danno di altro giovane minore degli anni 18. Una serata di svago in compagnia degli amici, il ritrovo nelle zone di aggregazione giovanile molto affollate del centro urbano turbati da un improvviso atto delinquenziale: mediante lâ€™utilizzo di un coltello, il giovane autore si faceva consegnare dalla inerme vittima, anchâ€™esso di giovane etÃ , il telefono cellulare, le scarpe griffate ed il denaro in suo possesso e si allontanava a bordo di una bicicletta.

Lâ€™immediata richiesta di intervento, la descrizione dettagliata del soggetto autore del misfatto e del mezzo di locomozione utilizzato per allontanarsi, consentiva di individuare â€“ poco dopo - lâ€™autore nel centro di Campobasso dove, a seguito di perquisizione, venivano recuperati i beni poco prima sottratti con violenza ed il coltello utilizzato per commettere la rapina. Lâ€™attivitÃ si inserisce nelle quotidiane e continue azioni di prevenzione e contrasto volte a garantire la sicurezza soprattutto negli orari piÃ¹ sensibili e nei luoghi maggiormente frequentati del centro urbano e ad eradicare la criminalitÃ minorile molto spesso segno di un disagio sociale rispetto al quale Ã¨ auspicabile un cambio di mentalitÃ e di unâ€™inversione di tendenza, anche tramite la collaborazione tra le Forze dellâ€™ordine, le strutture socio sanitarie e le famiglie, nucleo di formazione primaria di coscienza etica, civile e morale.

Lâ€™arrestato, Ã¨ stato condotto in caserma per gli approfondimenti investigativi ed al termine delle formalitÃ di rito e su disposizione della competente Procura per i Minorenni di Campobasso Ã¨ stato collocato presso il centro di prima accoglienza per minori de Lâ€™Aquila, in attesa della successiva udienza di convalida.