Agnone, completati i lavori sulla strada interpoderale tra Petronero e San Quirico: muretti, drenaggi e nuovo manto stradale



Sono finalmente terminati gli interventi sulla strada interpoderale che collega le contrade Petronero e San Quirico ad Agnone, unâ€™arteria rurale da tempo segnata da dissesto, buche e movimenti franosi. Dopo anni di segnalazioni e disagi, il tratto Ã¨ stato messo in sicurezza grazie a un complesso lavoro di consolidamento e ripristino.

Le opere hanno riguardato innanzitutto la stabilizzazione dei versanti, interessati da fenomeni franosi che compromettevano la transitabilitÃ e la sicurezza. Sono stati realizzati nuovi muretti di contenimento e installati sistemi drenanti per favorire il corretto deflusso delle acque, riducendo cosÃ¬ il rischio di infiltrazioni e cedimenti futuri.

Completati anche gli interventi sul piano viabile: il manto stradale Ã¨ stato completamente rifatto, eliminando buche e avvallamenti e restituendo alla comunitÃ un collegamento rurale finalmente praticabile, soprattutto per i mezzi agricoli che quotidianamente transitano lungo la tratta.

La conclusione dei lavori rappresenta un importante risultato per i residenti delle contrade Petronero e San Quirico, che ora possono contare su una strada piÃ¹ sicura ed efficiente. Un intervento atteso e necessario, che contribuisce a valorizzare il territorio e a sostenere le attivitÃ agricole locali.