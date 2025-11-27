Convegno “Una stanza tutta per sé. Evoluzione della parità di genere dall’antichità ad oggi” - Lions Club Termoli Host e dal Lions Club Campobasso





Il Lions Club Campobasso, il Lions Club Termoli Host e tutti i Lions Club della Zona B e della VII Circoscrizione hanno riaffermato la loro solida alleanza e l’impegno condiviso nel contrasto alla violenza contro donne e minori con il convegno “Una stanza tutta per sé. Evoluzione della parità di genere dall’antichità ad oggi,” tenutosi presso il Liceo Scientifico A. Romita di Campobasso.

Questa iniziativa, organizzata il 22 novembre 2025, è stata un momento di riflessione interdisciplinare che ha affrontato il delicato tema della violenza da prospettive psicologiche, giuridiche e istituzionali. Il forte coordinamento tra i Lions molisani e abruzzesi sottolinea un progetto comune di grande respiro, dove l’unione delle energie dei vari club della Zona B e della VII Circoscrizione crea una rete efficace di prevenzione e supporto.

L’esperienza concreta testimonia quanto la collaborazione sia decisiva: in Molise sono state attivate tre “Sale di Ascolto” dedicate a minori e donne vittime di violenza, tra cui la Sala Melvin Jones presso la Questura e le Sale Rosa del Comando Provinciale e della Caserma dei Carabinieri di Larino. Questi spazi rappresentano un esempio tangibile dell’azione sinergica tra Lions, forze dell’ordine e istituzioni locali, con l’obiettivo di costruire una cultura basata sul rispetto reciproco, sulla tutela dei diritti e sulla protezione dei più fragili.

Durante il convegno, i saluti di apertura sono stati affidati all’Assessore Adele Fraracci, al Presidente della Zona B Domenico Fabbiano, ai Presidenti del Lions Club di Campobasso Antonello Di Stella e del Club Termoli Host Nicola Muricchio. La moderazione è stata curata da Dalila Catenaro, le relatrici – tra cui l’onorevole Elisabetta Lancellotta, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, la psicologa Desirée Mancinone e la Lion avv.ssa Elena De Oto – hanno approfondito le dinamiche di questa piaga sociale.

Particolarmente rilevante è stato l’intervento della psicologa Desirée Mancinone, che ha illustrato l’impatto devastante della violenza, abuso e molestie sulle vittime, sottolineando l’importanza cruciale di considerare la prospettiva psicologica della vittima per un’efficace risposta al fenomeno. Mancinone ha inoltre evidenziato la necessità di riconoscere la violenza sessuale come un atto privo di consenso esplicito e ha criticato la vittimizzazione secondaria provocata da indagini non pertinenti, che spesso aggravano il trauma subito.

Elena De Oto ha parlato dell’isolamento sociale che colpisce le vittime, in alcuni casi colpevolizzate e sanzionate anche dai familiari.



Il convegno ha inoltre ribadito l’importanza dell’educazione al rispetto e alla parità di genere come strumenti fondamentali per prevenire la violenza futura. La violenza contro le donne è stata definita un fallimento collettivo della società, che può essere superato solo attraverso un impegno condiviso nell’educazione delle giovani generazioni e nella promozione di una cultura fondata sui valori di uguaglianza e responsabilità.

Il convegno si è svolto in contemporanea a un importante evento a Borgo Egnazia, in Puglia, dove il Governatore del Distretto Lions 108 A Stefano Maggiani e la Presidente del

Consiglio dei Governatori Rossella Vitali, impegnati con il I Vice Presidente Internazionale Mark S. Lyon, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa con la Consigliera Nazionale di Parità per rafforzare ulteriormente le azioni di tutela e prevenzione.

Questo evento testimonia come i Lions siano impegnati non solo nell’intervento diretto, ma anche nella sensibilizzazione delle nuove generazioni attraverso scuole e istituti superiori, promuovendo una cultura della gentilezza, del rispetto e dell’amore. Il convegno ha inoltre ribadito l’importanza del riconoscimento giuridico del femminicidio, della formazione continua e di un approccio psicologico attento alle vittime, elementi fondamentali per costruire una società più giusta e responsabile.

In sintesi, la sinergia tra Lions Club Campobasso, Termoli Host, gli altri club della Zona B e la VII Circoscrizione rappresenta un modello virtuoso per una lotta comunitaria alla violenza di genere, capace di coniugare energia locale e impegno istituzionale e di contribuire alla costruzione di un futuro più equo e sicuro per tutti.

