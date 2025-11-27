Filctem Cgil-Hospital Service: licenziata perché sindacalista. La risposta è lo sciopero

Hanno licenziato una delegata della Filctem Cgil. Questa è la risposta della Direzione Aziendale della HOSPITAL SERVICE di Mozzagrogna (CH) alle vertenze messe in campo dalla Filctem CGIL Abruzzo Molise.

La delegata eletta RSU dopo l'iscrizione alla CGIL, unica candidata per la Filctem CGIL, dopo aver rifiutato di firmare una transazione promossa dall'azienda che andava a sanare il regresso, dopo che ha lavorato per diversi anni per più delle ore previste contrattualmente e dopo aver subito un part-time involontario e, una volta eletta Rappresentante Sindacale Unitario e Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza, si è permessa di svolgere il ruolo sindacale.

A quel punto la Direzione Aziendale ha iniziato ad inviare lettere di contestazioni disciplinari che hanno portato al licenziamento. Abbiamo tentato di coinvolgere tutti gli enti possibili per le vie conciliative, nessun ente ci ha convocato, né la Prefettura, ne l'Ispettorato del lavoro.

Pochi mesi fa, la stessa azienda, con lo stesso metodo, ha licenziato anche il marito della delegata, ovviamente anche lui iscritto alla CGIL. Erano arrivati in Italia da più di 10 anni con ben altre prospettive.

Si sono rifiutati di sottostare a "forzature" aziendali e a far rispettare la propria dignità, loro e quelli dei colleghi.

La Hospital Service si è ben guardata nel risolvere precocemente il "loro problema". La Filctem CGIL Abruzzo Molise ha proclamato una giornata di sciopero per il 9 dicembre 2025 per tutti i dipendenti della Hospital Service della sede di Mozzagrogna chiediamo, al fine di garantire un minimo di etica, che la Regione Abruzzo, l'assessore Magnacca, si facciano carico di questa situazione per ripristinare un minimo di giustizia.