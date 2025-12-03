Partecipa a Alto Molise

Allo Stadio Civitelle di Agnone tornano i “Cuori Telethon”: un dono che fa bene

Varie
Anche quest’anno ad Agnone sarà possibile sostenere la ricerca scientifica partecipando alla campagna nazionale di Fondazione Telethon. Martedì 3 dicembre 2025, presso lo stadio Civitelle, dalle 14:00 alle 16:30, i volontari distribuiranno i celebri Cuori di cioccolato, simbolo della raccolta fondi che ogni Natale contribuisce a sostenere progetti dedicati alle malattie genetiche rare.

Con lo slogan “A Natale, fai un dono che dona”, l’iniziativa invita a scegliere un regalo solidale capace di portare speranza e supporto alla ricerca. I Cuori, disponibili nelle tradizionali confezioni illustrate, sono proposti anche grazie alla collaborazione dell’Olympia Agnonese, impegnata a promuovere l’evento in occasione della partita Olimpia Agnonese vs San Leucio.

Un modo semplice e concreto per trasformare un gesto natalizio in un aiuto reale verso chi combatte ogni giorno una malattia rara. Un piccolo cuore di cioccolato che può fare una grande differenza.

