Magia di Natale a Carovilli: Presepe Vivente e Fiaccolate nella XXVIII edizione della manifestazione

ll 26 dicembre 2025 Carovilli ospiterà il Presepe Vivente e le Magiche Fiaccolate. La manifestazione, giunta alla sua ventottesima edizione, ha come fulcro il villaggio presepiale, un vero e proprio borgo che negli anni si è arricchito di elementi suggestivi e di grande impatto emotivo. Sarà possibile visitarlo dalla mattinata del 26 e consumare un aperitivo a base dei prodotti del territorio. Nel pomeriggio si entrerà nel vivo della rappresentazione.

Al tramonto, tre fiaccolate partiranno da tre luoghi diversi - Piazza Municipio, Piazza Santa Maria (Castiglione di Carovilli), Fontecurelli (Via Veglie) - la partecipazione ad ognuna delle tre è gratuita, ai camminatori verrà fornita la fiaccola per essere parte attiva della manifestazione. Le tre fiaccolate si uniranno a formare una enorme stella cometa visibile anche dal villaggio.

Dalle 17:30, terminata la fiaccolata, si partirà con l'inaugurazione vera e propria del Presepe Vivente, con una breve cerimonia, alla presenza delle Istituzioni, seguita da una intensa narrazione che accompagnerà la visita alle casette del presepe, i cui "personaggi viventi" si calano profondamente nel ruolo; persone del luogo che da quasi trent'anni danno vita a questo spettacolo.

Seguiranno musica dal vivo e degustazione di piatti tipici, in un clima di calda accoglienza. L'evento è organizzato da "Gli amici della storia e delle tradizioni" di Carovilli, il cui Presidente, Girolamo Carano, con profonda passione e grande impegno e con l'aiuto di tanti compaesani, tiene accesa la preziosa tradizione.

Condurrà Greta Rodan Voce narrante

Monica Matticoli Ospite d'onore il M° Piero Ricci Programma

Ore 9:00 Anteprima_Visita al villaggio presepiale e colazione

Ore 15:00 Incontro di preghiera (Località Collecerro)

Ore 17:00 Partenza delle tre fiaccolate da Piazza Municipio, Piazza Santa Maria (Castiglione di Carovilli), Fontecurelli (Via Veglie)

Ore 17:30 Inaugurazione villaggio presepiale

Ore 18:00 Sacra Rappresentazione de La Natività

Ore 19:00 Cena e accompagnamento musicale OSPITE D'ONORE IL M° PIERO RICCI *Stand enogastronomici di prodotti del territorio

La manifestazione è patrocinata del Comune di Carovilli, dalla Proloco, dalla riserva Mab e dall'Ente Parco dell'Olivo di Venafro.