Micaela Fanelli entra nella segreteria nazionale del PD: un riconoscimento per le donne del Molise

La capogruppo del Pd in Consiglio regionale Micaela Fanelli è stata nominata componente della segreteria nazionale. “Con grande entusiasmo e senso di responsabilità – afferma – accolgo la mia nomina avvenuta ieri sera nella conferenza nazionale. Sarà un onore poter contribuire in ambito nazionale all’elaborazione delle politiche di genere e alla promozione della partecipazione femminile, temi che ho sempre portato avanti con determinazione nel mio percorso politico, sia a livello locale che regionale”. L’ingresso del capogruppo PD nel Consiglio Regionale del Molise Micaela Fanelli nella segreteria nazionale, coordinata dalla portavoce Roberta Mori, rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto in Molise dalle donne del Pd e mira a rafforzarne la voce nelle sedi decisionali del partito

“La Conferenza è un organismo vitale per il PD e per il Paese – dichiara Fanelli – Il nostro obiettivo è chiaro: fare in modo che le istanze delle donne non siano mai marginali, ma centrali nell’agenda politica. L’ho ribadito ieri sera nel corso del mio intervento, affinché la nostra proposta sia chiara e ricevibile da parte di un elettorato femminile che, nelle ultime consultazioni regionali, non solo non si è recato alle urne – soprattutto nelle aree più emarginate dei territori – ma che non ha trovato spazio politico di rappresentanza nelle istituzioni. Ripartire dal tema del diritto alla casa, all’housing sociale come modello nei nostri comuni è una priorità, per lavorare insieme con le altre istituzioni e rappresentanze dei lavoratori e delle imprese, per l’uguaglianza salariale, per la lotta alla violenza di genere, per la piena realizzazione delle pari opportunità e per garantire una vera rappresentanza in ogni ambito. Ringrazio Roberta Mori, Valeria Valente, Marta Bonafoni e Stefania Pezzopane in modo particolare per la fiducia. Sono pronta a mettere la mia esperienza al servizio di questa nuova sfida, con l’ambizione di costruire un futuro più inclusivo e giusto per tutte e tutti”