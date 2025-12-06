Arrestati un uomo ed una donna per furto aggravato recuperata refurtiva per un valore di 300 euro

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Termoli hanno arrestato due cinquantenni, un uomo ed una donna, entrambi della provincia di Foggia, autori di un furto in danno di una rivendita di detersivi di Campomarino. I due dopo essersi impossessati di vari articoli per un valore complessivo di circa 300 euro avrebbero provato ad allontanarsi dal negozio con la merce ma, vistisi scoperti, se ne sono disfatti allontanandosi e cercando di far perdere le loro tracce, venendo poco dopo localizzati dai militari dellâ€™Arma a bordo di unâ€™autovettura noleggiata ed entrambi arrestati con lâ€™accusa di furto aggravato. Lâ€™uomo Ã¨ stato tradotto presso la casa circondariale di Larino a disposizione della locale Procura della Repubblica mentre la donna Ã¨ stata posta ai domiciliari. Nel corso della successiva udienza di convalida, lâ€™AutoritÃ Giudiziaria ha proceduto alla convalida dellâ€™arresto applicando a carico la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre la donna Ã¨ tornata libera senza lâ€™applicazione di alcuna misura restrittiva. Lâ€™attivitÃ in questione conferma la massima attenzione dellâ€™Arma locale nel controllo del territorio termolese e nella prevenzione dei fenomeni connessi con la diffusione dei reati predator