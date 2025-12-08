Agnone si prepara al Natale con lo spettacolo “Canto di Natale”

La magia delle festività arriva ad Agnone con “Canto di Natale”, il grande spettacolo che si terrà il 12 dicembre 2025 alle ore 21:30 presso il Teatro Italo Argentino. L’evento, organizzato dal gruppo I Giovani Agnonesi in collaborazione con la Parrocchia di Maria SS.ma di Costantinopoli e con il patrocinio del Comune di Agnone, promette una serata ricca di emozioni, musica e tradizione.

Sotto la direzione artistica di Fabio Verdone, il pubblico potrà assistere a un programma variegato che prevede:

Canti dal vivo eseguiti da giovani solisti e gruppi vocali, con brani natalizi classici e reinterpretazioni moderne.

Coreografie originali, realizzate da scuole e laboratori di danza locali, che accompagneranno alcuni dei momenti musicali più suggestivi.

Esibizioni strumentali, con pianoforte, chitarra, batteria e tastiere elettroniche a creare un’atmosfera calda e raffinata.

Interventi del coro dell’Istituto Omnicomprensivo “D’Agnillo – Molise Altissimo”, protagonista di celebri canti di Natale e arrangiamenti polifonici.

Lettura poetica, per dare voce alla spiritualità e all’intimità del periodo natalizio.

Accompagnamento musicale dal vivo grazie a una band composta da musicisti del territorio.

Dietro lo spettacolo c’è un intenso lavoro di squadra: truccatori, costumisti, tecnici audio-video, curatori della grafica e responsabili del coordinamento hanno collaborato per offrire un evento elegante e curato nei dettagli. Non mancherà anche un momento di guida spirituale, per richiamare il significato più profondo delle festività.

Gli organizzatori lanciano un messaggio che è anche un invito alla comunità:

“Andiamo insieme verso il Natale a cuore aperto!”

Una serata dedicata alla musica, alla danza, al canto e allo spettacolo, pensata per tutti e capace di far vivere ad Agnone un Natale ancora più speciale.