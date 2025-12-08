Chirurgia 3D d’avanguardia al San Timoteo: surrenectomie e intervento oncologico sul retto con Caracino e Corcione

Evento di rilievo chirurgico di alta tecnologia e complessità all’ospedale San Timoteo di Termoli. In un meeting di Live Surgery, organizzato dal dottor Valerio Caracino, Direttore della SC di Chirurgia Generale, ed al quale hanno partecipato vari professionisti provenienti da altre regioni, sono stati eseguiti due interventi di surrenectomia in laparoscopia 3 D, uno di destra ed uno di sinistra, per l’asportazione di due masse di 4 cm di diametro. Sempre in laparoscopia, è stata eseguita una resezione di retto sempre per patologia oncologica.

Ospite di eccezione il Prof. Francesco Corcione, Ordinario di Chirurgia Generale presso l’Università Fedirico II di Napoli, pioniere e maestro indiscusso di Chirurgia mininvasiva, che ha preso parte insieme al dott. Caracino ed alla sua equipe agli interventi chirurgici, e che ha condiviso la propria eccezionale esperienza con i vari discenti presenti in sala operatoria. Ad essere sottoposti ad intervento un 62enne ed una 65enne, già dimessi dal San Timoteo. “La visione 3D – ha spiegato il Prof. Corcione – è esattamente sovrapponibile a quella dei nostri occhi quando operiamo ad addome aperto. Questo ci permette di lavorare con maggiore sicurezza perché abbiamo la profondità del campo. Sono interventi molto delicati”.

“Si tratta – ha rimarcato il dott. Caracino - del primo di numerosi incontri che si svolgeranno proprio su iniziativa del dott. Caracino, con il coinvolgimento di chirurghi di fama nazionale, al fine di confrontarsi con realtà professionali di riferimento nel medesimo ambito” “L'impiego della chirurgia 3D e la prestigiosa presenza del Prof. Corcione – ha sottolineato il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo - testimoniano la direzione che vogliamo imprimere alla sanità molisana: innovazione tecnologica e alta formazione continua. L'impegno e la visione del dott. Caracino e della sua equipe sono fondamentali per rendere l'ospedale San Timoteo un polo di riferimento per la chirurgia mininvasiva ad alta complessità. Continueremo a investire in risorse umane di spessore e in attrezzature all'avanguardia per garantire ai nostri cittadini i migliori standard di cura." E a manifestare grande soddisfazione per i progressi della sanità molisana, anche il Presidente della Regione, Francesco Roberti.

“La presenza del Prof. Corcione in un contesto di alta specializzazione come quello del San Timoteo, fortemente valorizzato dal dott. Caracino – ha commentato Roberti - è la prova tangibile che la nostra sanità è in grado di attrarre le migliori professionalità e di offrire cure di altissimo livello. La chirurgia 3D utilizzata in questi complessi interventi di surrenectomia rappresenta l'innovazione che vogliamo per il Molise. Il nostro obiettivo è chiaro: fare in modo che i cittadini molisani non debbano più ricorrere ad altre regioni per le cure specialistiche, ma trovino nel sistema sanitario locale l'eccellenza e la competitività di cui hanno bisogno. Questi incontri di Live Surgery sono un investimento prezioso nella formazione continua dei nostri medici e nel futuro della sanità regionale".