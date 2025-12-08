Salvataggio in quota: due cani recuperati in area impervia di Conca Casale

Nel territorio di Conca Casale, in una zona particolarmente impervia, si Ã¨ concluso oggi lâ€™intervento per il recupero di due cani dispersi. Il primo animale era stato individuato e recuperato nella serata di ieri. Il secondo cane, localizzato tramite collare GPS, si trovava bloccato su una cengia.

A causa delle condizioni orografiche e dellâ€™impossibilitÃ di impiego dellâ€™elicottero, il personale ha raggiunto lâ€™area a piedi, dopo circa unâ€™ora di avvicinamento. Successivamente un operatore ha effettuato una calata di circa 60 metri, ha imbracato lâ€™animale e ne ha consentito il recupero in sicurezza.