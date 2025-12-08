Agnone, tomba vandalizzata al cimitero: sdegno e profondo dolore dopo la scoperta

Agnone â€“ Un grave episodio di vandalismo Ã¨ avvenuto oggi al cimitero comunale di Agnone, dove ignoti hanno danneggiato una tomba particolarmente curata e sempre ricca di fiori, piante e piccoli oggetti commemorativi. A scoprire lâ€™accaduto Ã¨ stata una delle figlie della coppia sepolta, recatasi come ogni giorno al camposanto per portare un saluto ai propri genitori e dopo la recente perdita della loro mamma, signora Carmela, una grande donna che ha curato con affetto la numerosissima famiglia

La tomba, Ã¨ stata trovata in condizioni sconvolgenti: vasi rovesciati, piante spezzate, oggetti personali gettati a terra e alcuni elementi della decorazione danneggiati in modo irreparabile. Una scena che ha lasciato senza parole chi lâ€™ha vista per primo e che ha immediatamente allertato alcuni dei fratelli e sorelle.

Â«Ãˆ un dolore immenso â€“ racconta una delle figlie. I nostri genitori hanno sempre rappresentato un punto di riferimento, e noi abbiamo sempre tenuto la loro tomba con cura e rispetto. Vedere un luogo cosÃ¬ sacro profanato in questo modo ci ha distrutti. Non capiamo come qualcuno possa compiere un gesto tanto vile.Â»

Lâ€™accaduto Ã¨ stato segnalato alle autoritÃ competenti, auspicando che i responsabili possano essere identificati al piÃ¹ presto. Nel frattempo, hanno giÃ iniziato a ripristinare, per quanto possibile, lâ€™area danneggiata, determinati a restituire dignitÃ e decoro al luogo di riposo dei loro cari.

Lâ€™episodio ha suscitato sconcerto anche tra i cittadini di Agnone, che condannano lâ€™accaduto e manifestano vicinanza alla famiglia colpita. Un gesto incomprensibile che lascia lâ€™amaro in bocca e che richiama lâ€™attenzione sulla necessitÃ di tutelare maggiormente i luoghi destinati al ricordo e al raccoglimento. Ricordiamo inoltre che Ã¨ vietato lasciare vasi, fiori e oggetti appoggiati a terra o all'esterno degli spazi stabiliti sulla tomba, perchÃ© intralciano il passaggio e creano pericolo o degrado. Il regolamento comunale prevede che i decori debbano stare sulla tomba, non davanti o intorno, e devono essere rimossi se appassiti o se non conformi