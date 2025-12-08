Rosello - Il Sindaco Monaco: “Un momento semplice ma carico di calore” per l’accensione dell’Albero di Natale

Questa sera, in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, abbiamo acceso l’albero di Natale nella piazza di Rosello.

Un momento semplice ma ricco di calore, vissuto insieme tra luci, sorrisi e tradizione.

Abbiamo condiviso i nostri amati torcinelli, preparati con cura da Anna della Casa del Pastore, e brindato con dell’ottimo moscato, come la nostra consuetudine vuole.

Un ringraziamento speciale a Tiziano, Eleonora e Luigi per l’impegno e la dedizione che, anche quest’anno, hanno garantito l’ottima riuscita dell’iniziativa e l’organizzazione di tutto.

A tutti i rosellani, vicini e lontani, rivolgo un pensiero affettuoso e un augurio sincero:

Buona Festa dell’Immacolata!

Grazie di cuore a tutti!

— Il Sindaco, Alessio Monaco