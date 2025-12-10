Capracotta piange Daniele Di Nucci: proclamato il lutto cittadino per un uomo amato da tutti

Capracotta si stringe nel dolore per la scomparsa di Daniele Di Nucci, 39 anni, venuto a mancare il 10 dicembre 2025 dopo aver combattuto con coraggio una malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. La sua morte ha scosso profondamente l’intera comunità, che lo conosceva come un giovane uomo gentile, disponibile e sempre pronto a tendere la mano a chi ne aveva bisogno.

Il Sindaco, Candido Paglione, ha espresso parole di grande commozione e gratitudine:

“Daniele ci ha lasciato. Con lui Capracotta perde una persona dal cuore grande, sempre pronta ad aiutare chi aveva bisogno. Alla sua famiglia il mio cordoglio personale e di tutta l’Amministrazione comunale. A noi resta la sua straordinaria umanità.”

Per rendere omaggio alla sua memoria e testimoniare la partecipazione collettiva al dolore, l’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per l’11 dicembre 2025, giorno delle esequie. Le bandiere saranno poste a mezz’asta nella sede comunale e negli edifici pubblici, mentre cittadini, attività commerciali e associazioni sono invitati a unirsi al lutto con segni di raccoglimento e rispetto.

Capracotta si prepara così ad accompagnare Daniele nel suo ultimo viaggio, custodendo per sempre il ricordo di un uomo che, anche di fronte alla malattia, ha dimostrato una forza d’animo e un’umanità straordinarie.