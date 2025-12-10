Termoli, “Capodanno in Piazza”: musica e divertimento con “Notti Selvagge Party ’90”



Il Comune di Termoli annuncia con entusiasmo l’evento ufficiale per celebrare l’arrivo del nuovo anno.



Martedì 31 dicembre, a partire dalle ore 22.00, Piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per il Capodanno “Notti Selvagge Party ’90”, una serata all’insegna dell’energia, della musica e del divertimento.

“Un appuntamento – ha spiegato il vicesindaco e assessore a Cultura e Turismo Michele Barile – che si è con solidato nel corso degli anni e che attira gente di Termoli, da tutto il Molise ma anche da fuori regione. Una serata che anche questa volta promette tante sorprese e tanto entusiasmo per salutare il nuovo anno e per ballare e festeggiare fino alle prime luci dell’alba”.

A condurre lo show sarà Andrea Desiato affiancato da Roberto Di Blasio, e dal DJ resident Alex Di Sale, pronto a far ballare il pubblico con una selezione musicale revival che attraverserà i grandi successi degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000 e commerciale. Sul palco anche il performer Rocco Ramos insieme al team di Notti Animation, che accompagneranno il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte e oltre. Ospite speciale della serata la DJ Giada Brincè, protagonista dei migliori club nazionali, che porterà a Termoli un set esplosivo e carico di energia.

L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare a questo grande evento gratuito, pensato per festeggiare insieme in un clima di condivisione e allegria. Per una notte, Termoli sarà la capitale del divertimento.











