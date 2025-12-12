Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Legna gratuita per i cittadini: un beneficio dopo gli interventi al Castello Monforte

Varie
Condividi su:

(Campobasso, 12 dicembre 2025) â€“ A seguito degli interventi di manutenzione straordinaria del verde nellâ€™area adiacente al Castello Monforte, Ã¨ stato prodotto un consistente quantitativo di legna (principalmente cipresso, pino, acacia e ailanto), tagliata in pezzi di circa un metro. La legna Ã¨ accantonata in vari punti ai piedi del versante ovest del Castello. Chiunque ne avesse necessitÃ , per uso esclusivamente personale, puÃ² prelevarla liberamente a mano, accedendo dal percorso pedonale che parte dalla sinistra della facciata d'ingresso al Castello, oppure dal sentiero che sale al castello dal Viale della Rimembranza. 

Si raccomanda la massima prudenza, lâ€™Amministrazione comunale non sarÃ  responsabile per eventuali incidenti o danni derivanti dal prelievo del materiale, che avverrÃ  sotto la totale responsabilitÃ  degli interessati.

Condividi su:

Seguici su Facebook