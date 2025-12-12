Legna gratuita per i cittadini: un beneficio dopo gli interventi al Castello Monforte

(Campobasso, 12 dicembre 2025) â€“ A seguito degli interventi di manutenzione straordinaria del verde nellâ€™area adiacente al Castello Monforte, Ã¨ stato prodotto un consistente quantitativo di legna (principalmente cipresso, pino, acacia e ailanto), tagliata in pezzi di circa un metro. La legna Ã¨ accantonata in vari punti ai piedi del versante ovest del Castello. Chiunque ne avesse necessitÃ , per uso esclusivamente personale, puÃ² prelevarla liberamente a mano, accedendo dal percorso pedonale che parte dalla sinistra della facciata d'ingresso al Castello, oppure dal sentiero che sale al castello dal Viale della Rimembranza.
Si raccomanda la massima prudenza, lâ€™Amministrazione comunale non sarÃ responsabile per eventuali incidenti o danni derivanti dal prelievo del materiale, che avverrÃ sotto la totale responsabilitÃ degli interessati.