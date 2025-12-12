Termoli Pallavolo: doppio appuntamento al Palasabetta

Fine settimana intenso per la Termoli Pallavolo, che si prepara a vivere due match consecutivi al Palasabetta: sabato scenderÃ in campo la Serie D femminile, mentre domenica sarÃ la volta della Serie B maschile. Due gare con obiettivi diversi, ma entrambe cruciali per il cammino stagionale delle due formazioni.

Serie D Femminile â€“ Yo-Go Termoli Pallavolo: contro lâ€™Antoniana per dare continuitÃ

Sabato 13 dicembre, alle 17:30, sarÃ il turno della Yo-Go Gelateria â€“ Termoli Pallavolo, impegnata contro lâ€™Antoniana Pescara.

Le ragazze di coach Palli arrivano da un netto 3-0 ottenuto contro Isernia, vittoria che ha permesso di schierare tutto il roster, dando spazio e ritmo a tutto lâ€™organico.

Unica sbavatura il terzo set, nel quale qualche errore di troppo ha rischiato di complicare la serata. Nonostante ciÃ², la squadra ha reagito con maturitÃ , chiudendo il match e confermando i progressi delle ultime settimane. Contro lâ€™Antoniana lâ€™obiettivo Ã¨ chiaro: dare continuitÃ ai risultati, mantenere la concentrazione e sfruttare al massimo il fattore campo.

Serie B â€“ Occhionero Termoli Pallavolo: contro Marcianise Ã¨ un importante scontro diretto

Domenica 14 dicembre alle 18:00 i riflettori si accenderanno sulla sfida tra lâ€™Occhionero Termoli Pallavolo e il Volley Marcianise.

Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica e lo scontro rappresenta un passaggio significativo in chiave salvezza.

Non Ã¨ una gara da dentro o fuori â€” siamo ancora nel girone dâ€™andata â€” ma si tratta comunque di un confronto diretto nel quale fare punti Ã¨ fondamentale, soprattutto giocando in casa. Questi punti, infatti, potrebbero rivelarsi decisivi nella seconda parte della stagione, quando la lotta per mantenere la categoria entrerÃ nel vivo.

La squadra di coach Peppe Del Fra arriva da una prestazione di grande carattere sul campo della capolista imbattuta, sfiorando un risultato che avrebbe avuto dellâ€™incredibile. Un segnale positivo in vista di un match in cui serviranno luciditÃ , concretezza e il supporto del pubblico termolese.

Un weekend da vivere al Palasabetta

Due partite, due sfide importanti e unâ€™unica grande occasione per sostenere la pallavolo termolese. Lâ€™ingresso Ã¨ gratuito per entrambe le gare, e la societÃ invita tifosi e appassionati a riempire il Palasabetta per spingere le squadre verso nuove soddisfazioni.