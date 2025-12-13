Nuove assegnazioni al Comando Provinciale dei Carabinieri di Isernia: il Capitano Paolo Bernabei alla guida del NORM

Accolto dal Colonnello Fabrizio Coppolino, il 10 dicembre Ã¨ giunto presso il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia il Capitano Paolo Bernabei, 59 anni originario della provincia di Roma, che ha assunto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Isernia. Arruolato nel 1986, ha frequentato il corso biennale presso la scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri e Firenze dal quale Ã¨ uscito con il grado di Vice Brigadiere. Dopo una lunga esperienza maturata nel Ruolo Ispettori, comandando nel corso degli anni le Stazioni Carabinieri di Capriati a Volturno (CE), Colleferro (RM) e Rieti, nel 2018 vince il concorso per Ufficiali del Ruolo Straordinario dellâ€™Arma dei Carabinieri e dopo aver superato con profitto il corso addestrativo, Ã¨ stato promosso al grado di Sottotenente.

Da Ufficiale ha comandato dal 2019 al 2023 il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rieti, in seguito Ã¨ stato Ã¨ stato trasferito a Termoli con lâ€™incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, dove si Ã¨ distinto in diverse attivitÃ investigative, con particolare attenzione al contrasto allo spaccio di droga, ai reati contro la persona e ai delitti contro il patrimonio.