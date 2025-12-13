Paglione sul repowering del Parco Eolico: «Il vento di Capracotta diventa una risorsa per tutti»

I lavori di repowering del Parco Eolico di Monteforte, a cura della multinazionale ENGIE e in avanzata fase di realizzazione, ci consentono di esprimere la nostra soddisfazione per il grande valore strategico e ambientale del progetto. Confermiamo, quindi, la nostra adesione convinta alle politiche a favore delle energie rinnovabili, del processo di decarbonizzazione e della necessaria transizione ecologica.

Una direzione che riteniamo non più rinviabile e nella quale Capracotta intende continuare a svolgere un ruolo responsabile e consapevole. Ricordiamo, infatti, che l’impianto eolico di Capracotta, della potenza di circa 10 MW, solo nel 2024 ha prodotto 13,2 GWh di energia elettrica con ben 3.106 tonnellate di CO2 equivalente evitata. Numeri, attestati con la Certificazione TES (Transizione Energetica Sostenibile) dall’organismo indipendente Bureau Veritas.

Il vento che a Capracotta è stato percepito sempre come una vera e propria “maledizione” oggi, invece, può e deve essere considerato una risorsa preziosa: per l’ambiente, per la produzione di energia pulita e anche per le casse comunali. Questo progetto rappresenta, dunque, un esempio concreto di servizio ecosistemico, in cui le risorse naturali del nostro territorio acquisiscono finalmente un valore riconosciuto e condiviso. Il progetto prevede la sostituzione delle precedenti 11 torri eoliche – già dismesse - con 2 soli aerogeneratori di nuova generazione, caratterizzati da una maggiore efficienza tecnologica e da una capacità produttiva nettamente migliore, a fronte di una riduzione complessiva delle strutture presenti a Monteforte. Tale intervento consente di coniugare l’incremento della produzione di energia pulita con una più ordinata integrazione dell’impianto nel contesto paesaggistico.

Accanto agli evidenti benefici ambientali, l’intervento produce ricadute positive anche sotto il profilo economico, contribuendo in modo concreto alle entrate dell’ente comunale. Tali risorse rappresentano un supporto importante per il mantenimento dei servizi pubblici e per la realizzazione di interventi a favore della comunità locale. Esprimiamo apprezzamento, inoltre, per l’attenzione riservata agli aspetti di sostenibilità complessiva del progetto, in particolare per il riutilizzo delle turbine dismesse, coerente con i principi dell’economia circolare e della riduzione degli impatti ambientali a fine vita degli impianti.

progetto di ENGIE a Capracotta, che unisce repowering e Power Purchase Agreement (PPA), dimostra come innovazione tecnologica, collaborazione istituzionale e investimenti privati possano tradursi in risultati concreti per la transizione energetica del Paese.

Capracotta continua così a guardare al futuro, valorizzando il proprio territorio e contribuendo, nel suo piccolo ma con convinzione, alla sfida globale della sostenibilità

Candido Paglione, sindaco di Capracotta