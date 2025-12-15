“L’Aquila, GdF: oltre 1.000 allievi marescialli del 95° corso ‘Argentera III’ prendono il grado

Mercoledì 17 dicembre, con una suggestiva cerimonia militare che si svolgerà presso la Piazza d’Armi della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila, oltre 1000 allievi indosseranno formalmente il grado di Maresciallo.
La manifestazione, che inizierà alle ore 11.00, si svolgerà alla presenza del Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Bruno Buratti, e a 5000 familiari provenienti da ogni parte del Paese.
sottolineare la solennità del momento, che completa i primi due anni del corso di formazione di livello universitario, una rappresentativa di ispettori del 63° Corso “Argentera II”, che nel lontano 1990 hanno concluso l’omologo percorso addestrativo, consegnerà simbolicamente la sciabola ad alcuni neo marescialli del 95° Corso “Argentera III”, in un ideale passaggio di consegne generazionale.