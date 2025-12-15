Centrale dello spaccio in casa: blitz della Polizia, due arresti a Termoli

Nell'ambito dell'intensificazione delle attivitÃ di contrasto ai reati in materia di stupefacenti poste in essere dalla Polizia di Stato di Campobasso, nel pomeriggio dello scorso 9 dicembre, il personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Termoli ha svolto servizi mirati nella zona costiera trai i comuni di Termoli e di Campomarino.

Dai controlli Ã¨ emersa, in particolare, la posizione di due termolesi, rispettivamente di 60 e 45 anni, giÃ noti come assuntori e con precedenti per spaccio, che avevano allestito una vera e propria centrale a casa del piÃ¹ giovane, dove venivano confezionate le dosi di stupefacente per poi rivenderle a bordo dell'auto dell'altro.

I poliziotti, sulla base degli approfondimenti svolti, hanno proceduto al controllo nei loro confronti all'ingresso del centro abitato di Termoli, sorprendendoli con circa due chilogrammi di marijuana pronti per essere distribuiti sul mercato cittadino. Tale quantitativo di droga era occultato all'interno dell'autovettura su cui viaggiavano.

Durante la successiva perquisizione domiciliare, oltre al materiale necessario per il confezionamento dello stupefacente, sono stati rinvenuti decine di prototipi di documenti di riconoscimento, un'arma bianca ed una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso, timbri vari intestati ad un ufficio comunale del basso Molise e ad uno studio medico di Termoli non piÃ¹ in attivitÃ e due lampeggianti simili a quelli in uso alle forze di polizia. Sono in corso gli accertamenti del caso per valutare e ricostruire per quali ulteriori reati questo materiale sarebbe stato impiegato.

Il PM di turno presso la Procura della Repubblica di Larino ha disposto il carcere per uno dei due indagati, mentre l'altro Ã¨ stato posto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Il 12 dicembre scorso, il GIP presso il Tribunale di Larino ha convalidato gli arresti e disposto per il 45enne l'obbligo di dimora nel Comune di residenza con divieto di uscire nelle ore notturne e per il 60enne il divieto di dimora nel territorio dei Comuni di Campomarino e Termoli.

L'operazione compiuta dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Termoli testimonia il costante impegno da parte della Polizia di Stato in tutta la provincia di Campobasso ed in particolare nell'area di Termoli e degli altri comuni del litorale molisano nel contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti, che negli ultimi mesi ha portato a numerosi arresti e sequestri.