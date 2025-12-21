“Ti porto in Africa”: grande successo a Isernia con i Neri per Caso. Rossella D’Orsi ha condotto la serata

Si è svolta sabato 20 dicembre all’Auditorium “10 settembre 1943” di Isernia la quarta edizione di “Ti porto in Africa”, l’evento benefico promosso dall’associazione Oltre la Vita.

Ospiti d’eccezione della serata sono stati i Neri per Caso, che hanno emozionato il pubblico con lo spettacolo “Natale per caso”, unendo musica e solidarietà.

Il ricavato dell’evento sarà destinato al progetto di ricostruzione di un villaggio nella provincia di Rutana, in Burundi, con particolare attenzione al completamento delle strutture scolastiche e dei servizi igienici per circa 500 bambini della località di Sehe.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Isernia e dal Consiglio Regionale del Molise, ha visto la collaborazione di Euromusic e Top Agency, il supporto di Banca Mediolanum, che raddoppierà i primi duemila euro raccolti, e la partecipazione di Is Now Radio, attività commerciali e associazioni del territorio.

Durante la serata sono stati illustrati i risultati delle missioni umanitarie realizzate in Burundi dai volontari di Oltre la Vita, associazione nata in memoria di Francesco Martino, il giovane isernino scomparso tragicamente nel 2005 a seguito dell’incidente ferroviario di Roccasecca. Dal dolore dei genitori, Titina e Ugo Martino, insigniti nel 2020 dell’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella, è nato un percorso di solidarietà che continua a dare speranza.

Oggi l’associazione è guidata con passione dalla presidente Immacolata Petrosino insieme a numerosi volontari, medici e infermieri impegnati nelle missioni umanitarie in Africa.

A condurre la serata è stata Rossella D’Orsi, volontaria da sempre attiva nel sociale, che con sensibilità ed empatia ha accompagnato il pubblico in un evento intenso, fatto di musica, memoria e impegno concreto verso i più fragili.

Un appuntamento che ha saputo unire spettacolo e solidarietà, confermando ancora una volta il grande cuore di Isernia.