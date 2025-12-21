Olympia travolgente: 3-0 al C.N.C. Sporting e quarto posto blindato



Ennesima vittoria per i ragazzi di mister Farrocco che, nella prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, superano con un netto 3-0 il C.N.C. Sporting, confermando un ottimo stato di forma e grande soliditÃ di squadra.

Il risultato finale non lascia spazio a interpretazioni, anche se il primo tempo si era chiuso sullo 0-0, con lâ€™Olympia meno brillante e il match piÃ¹ equilibrato del previsto. Decisivo, come spesso accade, il richiamo del mister nello spogliatoio: nella ripresa la squadra Ã¨ rientrata in campo con un atteggiamento completamente diverso, piÃ¹ tonico, aggressivo e determinato.

A salire in cattedra Ã¨ stato ancora una volta il magico Cardoso, che non ha mancato lâ€™appuntamento con il gol firmando una splendida tripletta, frutto di qualitÃ , tempismo e freddezza sotto porta. Le sue giocate hanno acceso lâ€™entusiasmo sugli spalti, con i tifosi che piÃ¹ volte hanno scandito il suo nome. Sostituito a dieci minuti dalla fine, ha ricevuto una meritata standing ovation.

Da sottolineare anche lâ€™ottima prestazione collettiva: tutta la squadra ha meritato elogi nella ripresa, dimostrando compattezza e personalitÃ . Positivo il debutto del nuovo acquisto Anderson, che ha portato esperienza e fisicitÃ al centrocampo, risultando subito utile negli equilibri di gioco.

Grazie a questo successo, lâ€™Olympia si attesta al 4Â° posto in classifica, a sola una lunghezza dal Matese, terzo, restando pienamente in corsa per le posizioni di vertice.

Al termine della gara, clima di festa: i giocatori sono stati accolti e celebrati dalla dirigenza e dal presidente Russo nella sala di accoglienza, dove sono stati omaggiati con un piccolo dono natalizio e si sono scambiati gli auguri.

Come premio per lâ€™ottimo momento, mister Farrocco ha anticipato le vacanze, dando appuntamento alla squadra per la ripresa degli allenamenti il 28 dicembre nel pomeriggio.

Unâ€™Olympia che chiude lâ€™anno con il sorriso e guarda al futuro con ambizione.