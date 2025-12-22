Babbo Natale arriva in Vespa da Frosolone: missione di solidarietÃ  al Cardarelli



Il rombo inconfondibile delle Vespe ha rotto il silenzio della domenica pomeriggio al P.O. Cardarelli di Campobasso per una consegna speciale. Circa dieci componenti dell'associazione "Frosolone in Vespa", rigorosamente vestiti da Babbo Natale, hanno fatto tappa nel nosocomio del capoluogo per una missione di pura solidarietÃ .

Carichi di sacchi ricolmi di regali e vassoi di prelibatezze, i vespisti hanno portato una ventata di festa nei reparti: dolciumi e cioccolatini per addolcire la permanenza in corsia dei piccoli pazienti, biscotti secchi e vassoi misti per lâ€™instancabile personale ed indumenti e accessori utili per i neonati.



La delegazione ha iniziato la visita dal Pronto Soccorso, entrando con discrezione dal triage per un breve saluto e una foto ricordo con i medici e gli infermieri in turno.

Successivamente, i Babbi Natale si sono spostati in Pediatria, dove per ragioni di privacy non sono entrati nelle stanze dei piccoli degenti, lasciando perÃ² i doni nelle mani del personale.

Infine, visita nella SC di Ginecologia e Ostetricia.

Qui, tra le ostetriche e le infermiere del Nido, incontrate anche alcune neo-mamme. Il momento piÃ¹ emozionante Ã¨ stato l'incontro con una bimba nata da pochissimo, che Ã¨ stata portata per una foto speciale insieme ai vespisti in rosso, simbolo di speranza e nuova vita.

"Siamo venuti per ringraziarvi del lavoro che fate e per portare un po' di magia a chi trascorre queste feste in ospedale", Ã¨ stato il messaggio dell'associazione, che ha rivolto un sentito ringraziamento alla Direzione Strategica e ai Reparti dellâ€™ASReM per aver permesso questo momento di condivisione.