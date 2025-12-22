Natale sotto il segno del maltempo: tornano piogge, vento e neve a quote invernali sullâ€™Italia

Mentre Sicilia e Calabria restano ancora influenzate da una circolazione ciclonica residua, da ovest avanza una nuova perturbazione. Le prime precipitazioni interesseranno Sardegna e Nord-Ovest, con piogge giÃ dal mattino e nevicate sulle Alpi inizialmente attorno ai 1000-1200 metri, in progressivo calo nel corso della giornata. I fenomeni piÃ¹ intensi sono attesi tra basso Piemonte e Liguria di Ponente, dove non si escludono rovesci a carattere temporalesco. Altrove tempo piÃ¹ asciutto, con anche ampie schiarite sul medio Adriatico e sul Triveneto.

Lâ€™ingresso piÃ¹ deciso delle correnti instabili determina un peggioramento marcato al Nord-Ovest, dove le piogge diventeranno insistenti e la neve potrÃ scendere fino a 700-800 metri. Precipitazioni in estensione anche ai settori tirrenici e alla Sardegna, mentre al Sud i fenomeni resteranno piÃ¹ irregolari. Dal 22 dicembre le temperature inizieranno a calare nelle aree coinvolte dal maltempo. La perturbazione si estenderÃ poi progressivamente a gran parte della Penisola. Le aree piÃ¹ esposte risultano Sardegna e Puglia, ma piogge e rovesci raggiungeranno anche il resto del Centro-Sud. ContinuerÃ a nevicare sulle Alpi occidentali, con quota neve intorno ai 900-1000 metri, mentre sullâ€™Appennino i fiocchi compariranno alle quote piÃ¹ elevate.

Alla vigilia, il vortice ciclonico si approfondirÃ sul Mar Tirreno. Il Nord vivrÃ una fase piÃ¹ asciutta, mentre il Centro-Sud sarÃ interessato da nuove precipitazioni, localmente persistenti lungo i versanti tirrenici. Il contesto resterÃ ventilato, con mari spesso mossi.

Il giorno di Natale non porterÃ una vera stabilizzazione. Sono attese condizioni instabili soprattutto sulle regioni adriatiche, sul Nord-Ovest e sulla Sicilia, accompagnate da venti sostenuti su gran parte dello Stivale. La neve cadrÃ sulle Alpi centro-occidentali oltre i 700-800 metri e sullâ€™Appennino, sopra i 900 metri sui settori settentrionali e oltre i 1300 metri sul resto della dorsale. Anche Santo Stefano (26 dicembre) si manterrÃ in un contesto simile, con alternanza di rovesci e pause asciutte e un clima decisamente piÃ¹ invernale rispetto alle settimane precedenti.