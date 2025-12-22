4️⃣ “Rintocchi di Natale”: ieri l’estrazione della Lotteria di Beneficenza e una pioggia di premi dal territorio

Ieri, 21 dicembre 2025, alla presenza della Polizia Municipale di Agnone, si è svolta l’estrazione ufficiale dei biglietti della Lotteria di Beneficenza “Rintocchi di Natale”, iniziativa che ha saputo unire solidarietà, tradizione e autentico spirito natalizio.

Come più volte ricordato, parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluta alla Caritas Diocesana di Trivento, realtà da sempre impegnata in prima linea nell’assistenza alle famiglie in difficoltà, ai bisognosi e alle persone più fragili del territorio.

Nella foto sottostante è riportato l’elenco dei numeri estratti e dei premi abbinati.

Un caloroso ringraziamento va a tutti gli sponsor che hanno aderito all’iniziativa con passione e generosità, contribuendo concretamente alla riuscita dell’evento.

Lo stesso grazie va a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti, dimostrando grande sensibilità e spirito di solidarietà.

Grazie davvero, grazie a tutti.

I premi della Lotteria “Rintocchi di Natale”

1° Premio

Una splendida Presentosa in argento con collana, offerta da

Marinelli 1854

Piazza Giovanni Paolo II, n. 22 – Agnone (IS)

Gli altri 14 premi:

2°) Cesto di Natale – Rintocco Molisano, Agnone

3°) Buono carburante da 50 € – ENI, Agnone

4°) “La Campana” – Dolciaria Labbate e Mazziotta, Agnone

5°) Prodotti per l’igiene personale – Parafarmacia Lorella Masciotra, Agnone

6°) Cesto di Natale – Pasticceria Alto Molise, Agnone

7°) Zainetto kit auto – Car Service Mastrostefano, Agnone

8°) Pizza per 2 – Pizzeria da Giovanni, Agnone

9°) Pizza per 2 – Pizzeria Serafini, Agnone

10°) Pizza per 2 – Ristorante Pizzeria Il Corazziere, Agnone

11°) Caciocavallo – Caseificio Di Pasquo, Agnone

12°) Orologio da parete – Articoli da Regalo Marilù, Agnone

13°) Cesto di frutta

14°) Vassoio di dolci – Forno Antichi Sapori Patriarca, Agnone

15°) Pianta ornamentale – Piante e Fiori Appugliese & Porfilio, Agnone

Ritiro dei premi

I premi potranno essere ritirati presso il Bar Aquilonia,

Viale Vittorio Veneto n. 5 – Agnone (IS)

? Cell. 338 7629384

Perché il Natale, quest’anno, suona al ritmo del ❤️.

Buone feste!