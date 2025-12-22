Rogo nella Corte dei conti a Campobasso, ci sono intossicati lievi

Alcune persone sono rimaste lievemente intossicate a seguito di un incendio che, a Campobasso, ha interessato l'edificio sede della Corte dei Conti, in via Garibaldi, in pieno centro.

Le fiamme sarebbero divampate da un quadro elettrico al piano terra della grande palazzina, che ospita anche l'Ufficio Scolastico regionale, non interessato dal rogo.

Sul posto si trovano ambulanze del 118, forze dell'ordine e i Vigili del fuoco che hanno aiutato i dipendenti, da poco entrati negli uffici, a uscire attraverso la scala di emergenz

Tutti sono stati controllati e visitati sul posto. I vigili del fuoco hanno poi controllato l'edificio stanza per stanza per verificare non vi fossero altre persone.

Per consentire l'intervento la strada Ã¨ stata chiusa al traffico, in questi giorni particolarmente intenso per via delle festivitÃ .