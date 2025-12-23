A Pietrabbondante torna il Presepe Vivente del Borgo Antico

Il centro storico di Pietrabbondante (IS) si prepara ad accogliere la IV edizione del “Presepe Vivente del Borgo Antico”, in programma sabato 27 dicembre 2025, dalle ore 17.30 alle 21.30. L’evento, ideato e realizzato dall’Associazione “Le Morge”, rappresenta ormai un appuntamento atteso del periodo natalizio, capace di coniugare tradizione, spiritualità e cultura popolare.

Il suggestivo percorso prenderà avvio in Via Armando Diaz per concludersi in Via dell’Olmo, attraversando vicoli e scorci del borgo antico trasformati in un vero e proprio presepe a cielo aperto. Lungo il cammino, i visitatori potranno ammirare quattro quadri di carattere sacro: Il Matrimonio della Vergine, l’Annunciazione, il Censimento e la Natività con l’adorazione dei Magi, fedelmente rappresentati in un contesto di grande impatto scenografico ed emotivo.

Alle scene sacre si affiancheranno botteghe artigiane e caratteristiche abitazioni del mondo agropastorale, animate da figuranti in abiti d’epoca. In un’atmosfera calda e festosa, sarà possibile assistere alla preparazione di alcuni piatti tipici della tradizione locale, come la mpaniccia, r’granati e la pizza con i ci’cr(e) di sugna, espressione autentica della cultura gastronomica del territorio.

Il “Presepe Vivente del Borgo Antico” gode del patrocinio gratuito del Comune di Pietrabbondante ed è realizzato in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta, a conferma del forte legame tra la manifestazione e la comunità locale.

Un evento che valorizza le radici storiche e religiose del paese, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza immersiva nel cuore del Natale molisano.