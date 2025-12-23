Carovilli si accende di luce e tradizione: torna il Presepe Vivente con le Fiaccolate del Natale

Il Natale in Alto Molise ritrova uno dei suoi riti più suggestivi: il 26 dicembre 2025 Carovilli sarà nuovamente teatro del Presepe Vivente e delle Magiche Fiaccolate, giunto alla 28ª edizione. Un evento che nel tempo si è trasformato in un’esperienza collettiva capace di unire fede, memoria e partecipazione popolare, attirando ogni anno migliaia di visitatori.

Al centro della manifestazione c’è il villaggio presepiale, un borgo ricostruito con cura artigianale, fatto di luci soffuse, scene di vita quotidiana e ambientazioni che rievocano la Natività. Il percorso sarà accessibile fin dalla mattina, permettendo ai visitatori di immergersi gradualmente nell’atmosfera natalizia, anche attraverso un aperitivo con prodotti tipici locali.

Il momento più atteso arriverà al tramonto, quando Carovilli si illuminerà con le tre fiaccolate simultanee. I cortei partiranno da Piazza Municipio, Piazza Santa Maria a Castiglione di Carovilli e Fontecurelli (via Veglie). La partecipazione è gratuita e ogni camminatore riceverà una fiaccola, diventando parte attiva di un rito simbolico che culminerà nella fusione dei tre percorsi in una grande stella cometa, visibile anche dal villaggio presepiale.

Al termine delle fiaccolate, alle 17.30, si terrà l’inaugurazione ufficiale del Presepe Vivente, con la presenza delle autorità e l’avvio della narrazione che guiderà il pubblico tra le scene del borgo. I figuranti, tutti cittadini di Carovilli, interpretano i loro ruoli con autenticità e dedizione, dando vita a uno spettacolo che da quasi trent’anni rappresenta un patrimonio identitario della comunità.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Gli Amici della storia e delle tradizioni di Carovilli, guidata dal presidente Girolamo Carano, che coordina il lavoro di volontari e figuranti. La narrazione sarà affidata a Monica Matticoli, con la partecipazione del Maestro Piero Ricci come ospite d’onore. L’accompagnamento musicale è curato dal gruppo I Cric, mentre fotografie e riprese video saranno realizzate rispettivamente da Maurizio Venturini e Gianmarco Scarpitti. La conduzione della serata sarà di Greta Rodan.

A sottolineare l’importanza dell’evento anche oltre i confini regionali, durante la mattinata sarà presente la troupe del programma Mediaset “L’Arca di Noè”, condotto da Maria Luisa Cocozza, che dedicherà una puntata speciale al presepe vivente di Carovilli.

Il programma della giornata prenderà il via alle 9.00 con l’anteprima del villaggio e la colazione. Alle 15.00 è previsto un momento di preghiera in località Collecerro, mentre alle 17.00 partiranno le fiaccolate. Alle 18.00 andrà in scena la Sacra Rappresentazione della Natività, seguita alle 19.00 dalla cena e dall’intrattenimento musicale.

Ampio spazio sarà riservato anche ai sapori della tradizione: gli stand enogastronomici proporranno piatti tipici come pasta e fagioli, sagne e jerva, panini con caciocavallo o porchetta, lisconde maritate, dolci locali e altre specialità.

Per gli amanti della natura è inoltre prevista l’escursione guidata “Carovilli Alto Molise – Escursione e Presepe Vivente”, a cura della guida ambientale AIGAE Michele Permanente. Il percorso, ad anello, si sviluppa per 11 chilometri con un dislivello di circa 250 metri e richiede prenotazione entro il 24 dicembre.

L’edizione 2025 è patrocinata da Regione Molise, Comune di Carovilli, Pro Loco, Riserva Mab ed Ente Parco dell’Olivo di Venafro, ed è dedicata alla memoria di Papa Francesco, che il 6 gennaio 2025 ha accolto in Piazza San Pietro l’associazione organizzatrice.