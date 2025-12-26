Molise, torna il sole: weekend stabile, lieve perturbazione a fine mese

CAMPOBASSO/ISERNIA. Sul Molise tempo in progressivo miglioramento da domani, sabato 27, con cieli in prevalenza soleggiati. Tra la sera del 30 e la prima parte del 31, possibile veloce passaggio instabile in arrivo dai Balcani, con qualche piovasco localizzato e temporaneo rinforzo dei venti da nord. Tuttavia si andrà incontro ad un rapido miglioramento. L’inizio del 2026 potrebbe essere soggetto ad una irruzione artica più importante, ma l’evoluzione resta al momento incerta. Ma ecco le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.
SABATO: la pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Sul subappennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico a 2450 metri. Mare da mosso a molto mosso.
DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sul subappennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Zero termico nell’intorno di 2900 metri. Mare mosso.
LUNEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappennino e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico a 2600 metri. Mare da molto mosso a mosso.