Natale in musica: a San Pietro Avellana la II Edizione del Festival Organistico Val di Sangro

San Pietro Avellana (IS) – La magia del Natale incontra la grande musica organistica nella suggestiva cornice della Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo. Sabato 27 dicembre, alle ore 21:00, la II Edizione del Festival Organistico Internazionale Val di Sangro propone un evento imperdibile, capace di fondere arte, spiritualità e tradizione.

Protagonista della serata sarà il M° Walter D’Arcangelo, accompagnato dall’elegante Ensemble Recercare, che guiderà il pubblico in un viaggio musicale dedicato alla Natività. Tra le note solenni dell’organo e le armonie raffinate dell’ensemble, la serata promette di emozionare e coinvolgere tutti i presenti.

L’ingresso è libero, ma sarà possibile effettuare libere offerte a sostegno dell’organizzazione del festival e delle necessità della Chiesa. Un’occasione unica per vivere il Natale attraverso la musica, in un’atmosfera raccolta e suggestiva.

Dettagli dell’evento:

? Data: Sabato 27 Dicembre

? Orario: 21:00

⛪ Luogo: Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo, San Pietro Avellana

?️ Ingresso: Libero

Il Festival Organistico Internazionale Val di Sangro conferma così il suo ruolo di riferimento nella valorizzazione della musica sacra e del patrimonio culturale molisano, regalando al pubblico un’esperienza di alto livello artistico da non perdere.