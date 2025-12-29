Dal bel tempo al freddo balcanico: fine anno con gelate in Molise

CAMPOBASSO/ISERNIA. Sul Molise prosegue la fase stabile e ampiamente soleggiata sotto l’egida di un campo di alta pressione. Un repentino cambiamento del quadro meteorologico è atteso tra il pomeriggio-sera del 30 e l’alba di San Silvestro per effetto di un rapido impulso d’aria fredda in ingresso dai Balcani, foriero di brevi rovesci tra i settori molisani centro-orientali, un sensibile rinforzo dei venti settentrionali e un deciso calo delle temperature, più marcato nella giornata del 31: proprio nell’ultimo giorno dell’anno le massime si attesteranno al di sotto dei 9/10°C anche su coste e pianure.

Seguirà una notte del Veglione rigida con rischio gelate nei settori alto-collinari e montuosi. Si tratterà di un’irruzione fredda fugace, seguita dal ritorno di condizioni meteorologiche più stabili e asciutte già a Capodanno. Ma ecco le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo LUNEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappennino e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico a 2750 metri. Mare da molto mosso a poco mosso. MARTEDI’: l’alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico sui litorali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio.

Sul subappennino cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli nevicate. Sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico a 2100 metri. Mare da poco mosso a mosso.

MERCOLEDI’: la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Su subappennino e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Zero termico nell’intorno di 750 metri. Mare molto mosso.

GIOVEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico su litorali, subappennino e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli meridionali. Zero termico a 1000 metri. Mare mosso.