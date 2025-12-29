City Celebration “Viaggio della Fiamma Olimpica” a Campobasso (1° gennaio 2026): Viabilità, Divieti e Partecipazione del Mistero di Sant’Antonio

Si informa la cittadinanza che il giorno 1° gennaio 2026 si terrà a Campobasso l’evento “City Celebration – Viaggio della Fiamma Olimpica”, in occasione delle prossime Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L’evento si articolerà in due momenti: – Celebrazione statica in Piazza Vittorio Emanuele II (antistante il Palazzo di Città), dove saranno allestiti stand, strutture promozionali e un palco con braciere olimpico. Il tedoforo giungerà in piazza alle ore 19:45 per l’accensione simbolica della fiamma. Partecipazione straordinaria del “MISTERO” di Sant’Antonio Abate: In occasione dell’evento, è prevista la presenza straordinaria di uno dei “Misteri” del Corpus Domini: il Mistero di Sant’Antonio Abate, che stazionerà in Piazza Vittorio Emanuele II. Al termine della manifestazione, intorno alle ore 20:00, il Mistero rientrerà nella propria sede percorrendo Via De Attellis, Via Roma, Via Trieste e Via Milano. Per consentire il passaggio del Mistero, sarà vietata la sosta in Via Roma (tratto da incrocio con Via De Attellis a incrocio con Via Trieste) e sarà temporaneamente sospesa la circolazione veicolare lungo le vie interessate.

– Percorso dinamico con il passaggio di un convoglio di mezzi e circa 24 tedofori a piedi, che attraverseranno la città a partire dalle ore 18:30, seguendo il seguente itinerario: Strade interessate dal percorso – S.S. 710 – rampa di uscita su Via Puglia (provenienza Roma-Napoli) – S.S. 710 – rampa di uscita su Via Puglia (provenienza Termoli) – Via Puglia (da incrocio con Via Sicilia a incrocio con Via S. Giovanni) – Via S. Giovanni (da incrocio con Via Puglia a incrocio con Via Mazzini) – Via Mazzini (da incrocio con Via S. Giovanni a Piazza S. Francesco) – Piazza S. Francesco – Via XXIV Maggio (da Piazza S. Francesco a incrocio con Via IV Novembre/Via De Gasperi) – Via IV Novembre (da incrocio con Via XXIV Maggio/Via De Gasperi a incrocio con Via Berlinguer) – Via Berlinguer – Via Colitto – Via Crispi (da incrocio con Via Colitto a incrocio con Via Garibaldi) – Via Garibaldi (da incrocio con Via Crispi a incrocio con Via Mazzini) – Via Mazzini (da incrocio con Via Garibaldi a Piazza G. Pepe) – Via Cannavina – Largo San Leonardo – Via S. Antonio Abate (da Largo San Leonardo a incrocio con Via S. Maria della Croce) – Via S. Maria della Croce – Via Roma (da incrocio con Via Marconi a incrocio con Via Pietrunto) – Via Pietrunto – Piazza G. Pepe Chiusura al traffico La circolazione veicolare sarà interdetta lungo le suddette strade dalle ore 17:00 alle ore 20:00, salvo diverse esigenze operative.

DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA – 01 GENNAIO 2026 Dalle ore 08:00 fino a termine esigenze: 1. Piazza G. Pepe 2. Corso Vittorio Emanuele (da Piazza G. Pepe a Via Pietrunto) 3. Via Pietrunto 4. Corso Bucci (da Piazza G. Pepe fino all’ingresso della “Città nella Città” – lato sinistro per 200 m) Dalle ore 14:00 fino a termine esigenze – lungo il percorso della Carovana e del Mistero: 1. Via Puglia – piazzale Supermercato MD 2. Via S. Giovanni (da incrocio con Via delle Frasche a incrocio con Via Mazzini) 3. Via Mazzini (da incrocio con Via S. Giovanni a Piazza S. Francesco) 4. Via XXIV Maggio (da Piazza S. Francesco a incrocio con Via Montegrappa) 5. Via Colitto (da incrocio con Via Insorti d’Ungheria a incrocio con Via Crispi) 6. Via Mazzini (da incrocio con Via Garibaldi a Piazza C. Battisti) 7. Piazza C. Battisti (tutti i lati) 8. Via Roma (da incrocio con Via De Attellis a incrocio con Via Trieste) Durante il passaggio del convoglio, i veicoli in so