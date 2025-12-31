Concerto di Capodanno: la grande musica inaugura il nuovo anno a Castiglione Messer Marino



Castiglione Messer Marino si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con un appuntamento musicale di grande prestigio. Il 2 gennaio alle ore 18.30, presso il Palazzetto dello Sport, andrà in scena il tradizionale Concerto di Capodanno, organizzato con il patrocinio del Comune.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra Giovanile “Claudio Monteverdi”, diretta dal Maestro Fausto Esposito, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale ricco di emozioni, eleganza e suggestioni festose. Un’occasione speciale per celebrare l’inizio dell’anno all’insegna della cultura e della musica dal vivo, valorizzando il talento dei giovani musicisti e la tradizione concertistica.

L’evento rappresenta un momento di incontro per la comunità e un augurio musicale di buon anno, aperto a tutti gli appassionati e alle famiglie.