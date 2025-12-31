Vasto, al via i lavori di consolidamento della passeggiata alla Bagnante

Sono in corso importanti lavori di consolidamento del primo tratto della passeggiata, lato mare, davanti al monumento alla Bagnante. Lâ€™intervento prevede il rifacimento della soletta a sbalzo, la sostituzione della ringhiera, la sistemazione della pubblica illuminazione, il riempimento dei vuoti sottostanti e la rifioritura della barriera esistente in massi di conglomerato naturale. Responsabile unico del procedimento Ã¨ lâ€™ing. Franco Del Bonifro. La durata prevista dellâ€™intervento Ã¨ di 120 giorni.



Â«Siamo soddisfatti e orgogliosi - commentano il sindaco Francesco Menna e l'assessore ai Lavori pubblici Licia Fioravante - di annunciare alla cittÃ lâ€™apertura di questo nuovo cantiere. Si tratta di lavori che consentiranno di mettere in sicurezza un tratto particolarmente suggestivo della passeggiata. Abbiamo dovuto rispettare rigorose procedure al fine di tutelare il patrimonio del porto sommerso che insiste in quellâ€™area e i lavori vengono eseguiti sotto la stretta osservanza della Soprintendenza archeologica. A breve potremo restituire alla cittÃ il primo tratto di balconata completamente riqualificato e valorizzato in tutto il suo splendoreÂ».