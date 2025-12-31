Agnone, auguri e brindisi tra i commercianti: il valore della resistenza nei piccoli paesi dell’ Alto Molise

Si è svolto oggi ad Agnone un incontro conviviale tra i commercianti agnonesi, un momento semplice ma sentito per scambiarsi gli auguri di buon anno e rivolgerli anche ai clienti che ogni giorno sostengono il commercio locale. Tra sorrisi, brindisi e un clima di sincera cordialità, non è mancato un breve intervento del direttore del supermercato Deco di Agnone, Tony Staffoli, che ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza e speranza.

“I commercianti e tutto lo staff del supermercato Deco di Agnone augurano un felice anno nuovo agli agnonesi, agli abitanti dei paesi limitrofi e in modo particolare alla famiglia D’Apollonio, proprietaria del Deco agnonese. Che il 2026 sia un anno di successi, salute e soddisfazioni professionali per tutti noi del commercio locale”, ha dichiarato Tony, rinnovando gli auguri anche alle famiglie di tutti i presenti.

L’incontro ha rappresentato anche un’occasione per riflettere sulla resilienza dei commercianti dei piccoli centri dell’entroterra appenninico, territori che da anni affrontano le difficoltà legate allo spopolamento e alla contrazione economica. In questi contesti, tenere aperta un’attività commerciale non è solo una scelta imprenditoriale, ma un vero e proprio atto di resistenza civile: i negozi restano presìdi sociali, punti di incontro, servizi essenziali per comunità che lottano per non scomparire.

Numerosa la partecipazione dei commercianti a testimonianza di un tessuto economico che, pur tra mille difficoltà, continua a credere nel futuro. Presente anche il sindaco di Agnone, Daniele Saia, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale e i suoi auguri per il nuovo anno, ringraziando i commercianti “per la tenacia, la passione e la resistenza dimostrata ogni giorno in un territorio complesso, ma ricco di valori e identità”.

Un momento di condivisione che ha ribadito quanto il commercio locale sia ancora oggi un pilastro fondamentale per la vita dei piccoli paesi dell' Alto Molise