Epifania 2026, la Befana della Biodiversità: i Carabinieri Forestali accanto ai bambini ricoverati

Nel segno della tradizione anche quest’anno i Carabinieri della Biodiversità organizzeranno una giornata speciale: tanti bambini ricoverati negli ospedali di tutta Italia riceveranno doni e attenzioni, nella speranza che anche la conoscenza e l’amore per la natura aiutino a superare questo difficile periodo Isernia, 3 gennaio 2026 – Anche quest’anno i Carabinieri Forestali saranno in prima linea nell’organizzazione della “Befana della Biodiversità”, una giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà.

Più di 100 Carabinieri saranno presenti nei reparti pediatrici di 41 strutture ospedaliere in tutta Italia oltre alle case famiglia, portando con loro un simbolo di natura e speranza rivolto ai bambini ricoverati e al personale sanitario impegnato nelle corsie durante l’Epifania e nei giorni precedenti il 6 gennaio, visitando più di 1350 bambini. Saranno consegnati gadgets come quaderni, matite, cappellini, colori, zainetti in tela o carte da gioco per alleviare il dolore dei piccoli degenti e verranno condivise immagini e sensazioni riguardanti la conoscenza della biodiversità, per consentire un “contatto” virtuale con la natura. L’obiettivo è trasmettere ai bambini la conoscenza e l’amore per la Natura, raccontando il mondo straordinario delle 150 Riserve Naturali dello Stato e Foreste Demaniali gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità: habitat eccezionali dove sopravvivono specie animali e vegetali di rara bellezza.

A Isernia, la mattina del 5 gennaio p.v. i Carabinieri del locale Reparto Biodiversità si recheranno presso il Reparto Pediatria dell’Ospedale “Ferdinando Veneziale” dove oramai da diversi anni la manifestazione viene promossa con successo, anche grazie al supporto del personale ospedaliero che ha sempre sostenuto l’iniziativa con grande entusiasmo. Aspettiamo pertanto questa Epifania all’insegna dell’amore per l’ambiente e della solidarietà.