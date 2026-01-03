L’Associazione Comitato PROTRIGNINA Abruzzo e Molise segnala l’ennesimo episodio definibile come una vera e propria “cartella pazza” avvenuto nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB).

Nella giornata odierna l’Associazione è intervenuta per sventare una intimazione di pagamento emessa dalla Credit Network & Finance S.p.A., che per conto del Comune di Montenero di Bisaccia tentava di incassare la somma di 1.118,67 euro nei confronti dell’associata Campitelli Anna Laura, residente a Termoli (CB).

La vicenda trae origine nel 2019, quando l’automobilista ricevette un verbale elevato da una postazione autovelox ritenuta illegittima, collocata lungo la Strada Statale n. 16 in direzione Termoli, dove la Polizia Municipale operava occultandosi all’interno di un van di colore blu notte.

A seguito di una formale richiesta di sopralluogo presentata dal Comitato PROTRIGNINA alla Prefettura di Campobasso, intervenne la Polizia Stradale, che determinò la rimozione della postazione autovelox.

Il Comitato presentò quindi ricorso avverso il verbale n. 1372-1015/V/19, dell’importo di 187,00 euro.

Il ricorso venne accolto dall’Area III della Prefettura di Campobasso, con decreto di archiviazione n. 000035262 del 12/06/2020.

Nonostante ciò, il Comune emise successivamente un ulteriore verbale ai sensi dell’art. 126-bis del Codice della Strada, per l’importo di 320,00 euro, anch’esso annullato in autotutela dallo stesso organismo gerarchico.

Nel 2024, il Comune ha inspiegabilmente avviato una procedura di ingiunzione riferita al medesimo verbale già annullato dal settore Depenalizzazione; anche tale atto è stato fatto annullare in autotutela grazie all’intervento del Comitato.

Oggi si è giunti addirittura alla notifica di una nuova intimazione di pagamento, circostanza che il Comitato PROTRIGNINA Abruzzo e Molise ritiene inaccettabile e gravissima. Di fronte al reiterarsi di atti già annullati, il Comitato annuncia che valuterà il ricorso alla Procura della Repubblica per la tutela degli automobilisti coinvolti.

Secondo il Comitato PROTRIGNINA Abruzzo e Molise, quanto accaduto rappresenta una condotta vergognosa che danneggia i cittadini e mina la fiducia nelle istituzioni.

San Salvo, 02 gennaio 2026

Il Presidente

Antonio Turdò

Associazione Comitato PROTRIGNINA Abruzzo e Molise

Sede: Via Giovanni Paolo I°, n. 17 – 66050 San Salvo (CH)

Tel. 0873 547434 – Cell. 333 1077384

E-mail: antonioturdo7@gmail.com

