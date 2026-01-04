Pesche celebra il Natale con le cerimonie conclusive de “I Presepi nel Presepe”

Pesche si prepara a vivere gli ultimi, emozionanti momenti della Manifestazione “I Presepi nel Presepe”, giunta alla sua 22ª edizione, con le cerimonie conclusive in programma il 5 e 6 gennaio, a partire dalle ore 17.00.

L’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio regionale, dalla Provincia di Isernia e da numerosi Enti e Associazioni, sponsorizzato da realtà imprenditoriali locali e organizzato con il supporto di Molitour, ha confermato anche quest’anno il suo grande valore culturale e turistico.

Cuore della manifestazione sono stati i due concorsi nazionali: “Il presepe simbolo di pace”, che ha raccolto oltre 79 componimenti poetici, e il Concorso dei Presepi, con circa 100 opere che hanno trasformato il borgo in uno scenario suggestivo e ricco di emozioni, attirando numerosi visitatori.

Il 5 gennaio si terrà la premiazione dei partecipanti al concorso di poesia, studenti e adulti. Il 6 gennaio sarà invece dedicato agli studenti, agli appassionati e ai maestri di arte presepiale, con riconoscimenti per presepi tradizionali, innovativi e per la sezione dedicata alle opere realizzate con l’intelligenza artificiale.

Un invito aperto a tutti per condividere il momento finale di un evento che rende Pesche un autentico “Borgo Presepe outdoor” a cielo aperto