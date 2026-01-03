Luminarie di Larino, il borgo si accende di magia: ultimi due appuntamenti il 4 e 6 gennaio

Il centro storico si trasforma in un borgo natalizio dove grandi e piccoli possono vivere la magia del Natale tra luci, mercatini e attrazioni.

Tra le tappe più amate c’è la casa di Babbo Natale, dove i bambini possono consegnare le letterine e scattare foto ricordo, e il villaggio del Grinch, un’area colorata e divertente che strappa sorrisi a tutta la famiglia. Non mancano esperienze suggestive come la ruota panoramica, che offre una vista spettacolare su Larino illuminata, e la pista di pattinaggio su ghiaccio.

Per le vie del borgo si incontrano artisti di strada, mascotte e spettacoli itineranti, mentre i mercatini natalizi propongono regali artigianali e specialità tipiche. L’offerta culinaria viene completata dallo street food, con piatti tradizionali molisani e delizie della cucina italiana. Ogni sera, il cielo sopra Larino si accende con giochi di luce e spettacoli piromusicali, unendo musica e coreografie luminose per momenti di forte impatto emotivo. I numeri dell’evento raccontano la sua imponenza: 200.000 palline rosse, 1.680.000 luci LED, 6 km di ghirlande e 120 km di luci che avvolgono l’intero borgo.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Larino nel cuore”, attira visitatori da tutta Italia, offrendo un’esperienza di luci, musica e magia in uno dei borghi più suggestivi del Molise. L’ingresso è a pagamento (5 euro a persona), gratuito per i bambini sotto i 130 cm, e garantisce l’accesso a tutto il percorso. Dopo la giornata odierna, le ultime due serate disponibili per visitare le luminarie saranno domani e il 6 gennaio. Nella giornata di chiusura è prevista anche la calata della Befana, un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli.