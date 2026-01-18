Maestri del Lavoro del Molise: passaggio di consegne storico,Antonio Albiniano è il nuovo Console Regionale

CAMPOBASSO, 17 gennaio 2026 – Si è svolta questa mattina, presso la sede sociale di Campobasso, la riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo Regionale della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia – Consolato del Molise. L’incontro ha sancito ufficialmente l’avvio del quadriennio 2026-2029 con la definizione del nuovo organigramma completo.

Il Consiglio ha eletto all’unanimità il Maestro del Lavoro Antonio Albiniano alla carica di Console Regionale.

La riunione è stata caratterizzata da un significativo e sentito passaggio di consegne. La MdL Giuseppina Petta, che lascia la guida del Consolato dopo aver portato a termine tre mandati consecutivi con instancabile dedizione e spirito di servizio, ha passato il testimone ad Albiniano. A testimonianza di un forte segnale di continuità valoriale, e come doveroso riconoscimento per il grande lavoro svolto, Giuseppina Petta assume ora il duplice ruolo di Vice Console e Console Emerito.

La nuova governance punta su un mix di esperienza consolidata e nuove energie. La struttura operativa di vertice è completata dal Segretario Giancarlo Manocchio e dalla Tesoriera Angela Lucia Daniele.

Il nuovo direttivo ha posto immediatamente al centro dell'agenda il presidio capillare del territorio e la missione formativa, assegnando deleghe specifiche per le aree di Isernia e Termoli e istituendo un gruppo di lavoro dedicato alla Formazione, cruciale per i progetti di testimonianza nelle scuole.

“Assumo questo incarico con profondo senso di responsabilità e ringrazio il Consiglio per la fiducia,” ha dichiarato il neo Console Antonio Albiniano durante la cerimonia di insediamento.

“Raccogliere l’eredità di Pina Petta, che ha guidato il Consolato per tre mandati con risultati eccellenti, è un onore e una grande sfida. Il nostro sarà un lavoro di squadra. Già nei prossimi mesi ci attendono nuovi impegni: porteremo la nostra testimonianza nelle scuole con ancora maggior vigore, perché condividere con gli studenti l'etica e la cultura della sicurezza è la nostra missione.”

Il nuovo assetto organizzativo entrerà nel pieno delle funzioni operative dal 1° marzo 2026.

Composizione degli organismi dirigenti per il quadriennio 2026-2029

Consiglio Direttivo Regionale:

Antonio Albiniano – Console Regionale

Giuseppina Petta – Vice Console e Console Emerito

Giancarlo Manocchio – Segretario

Angela Lucia Daniele – Tesoriere

Angela Di Cristinzio – Consigliere e Referente per la Provincia di Isernia

Lorenzo Pinto – Consigliere e Responsabile per la Formazione

Patrizia Pietropaolo – Referente territoriale per Termoli

Igino Tomasso – Consigliere

Giuseppe Libertucci – Consigliere

Vittorio Moffa – Consigliere

Collegio dei Revisori dei Conti:

Porfirio Maria Rosaria – Revisore effettivo

Liberato Tamburo – Revisore supplente

Area Comunicazione:

Calabrese Luigi – Confermato nel ruolo di Addetto Stampa

Contatti per la stampa:

Consolato Regionale Maestri del Lavoro del Molise

Email: campobasso@maestrilavoro.it