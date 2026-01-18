Incidente mortale nelle campagne di Carovilliâ€“Miranda, muore agricoltore 55enne

CAROVILLIâ€“MIRANDA. Ennesimo dramma nel mondo agricolo in Molise. Tragedia del lavoro nelle campagne al confine tra Carovilli e Miranda, in provincia di Isernia, nella contrada San Leo, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto allâ€™interno della sua proprietÃ .

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, il cinquantenne stava manovrando un mezzo agricolo quando qualcosa, ancora da chiarire, Ã¨ andato storto. Il mezzo si Ã¨ improvvisamente sbilanciato, ribaltandosi e finendo nella scarpata sottostante per diversi metri. La caduta Ã¨ stata violenta e non ha lasciato scampo allâ€™uomo, che Ã¨ deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, ma ogni tentativo di rianimazione si Ã¨ rivelato inutile. Le forze dellâ€™ordine stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dellâ€™accaduto per capire cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo.