Un giorno speciale: Sofia Mancini compie 18 anni

Varie
Sofia Mancini di Poggio Sannita oggi ha compiuto 18 anni, un traguardo importante che segna l’ingresso nella maggiore età e l’inizio di una nuova fase della vita.

A lei giungono gli affettuosi auguri della madre Angela, del papà Giuseppe e del fratello Mario. I genitori, con grande emozione, le augurano di affrontare il futuro con serenità, determinazione e di realizzare tutti i suoi sogni.

Si uniscono agli auguri anche lo zio Onofrio, la nonna Antonietta e dal Cielo i nonni Mario, Lucia e Michele

Auguri da Altomolise.net

