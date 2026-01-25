Prato Gentile inaugura la stagione invernale: successo delle prime gare nonostante il maltempo

Capracotta. Oggi, sulle piste di Prato Gentile, recentemente riconosciute Centro Federale per lo sci di fondo e lo skiroll dalla FISI, si sono svolte le prime gare della stagione agonistica invernale, organizzate dallo Sci Club “Amatori Fondo” di Campobasso.

Una giornata tutt’altro che semplice, caratterizzata da condizioni meteorologiche difficili e dalla pioggia che ha messo a dura prova il già esiguo manto nevoso. Nonostante ciò, grazie alla determinazione e allo straordinario impegno dello Sci Club organizzatore, guidato dal presidente Oreste D’Andrea, e della FISI Molise, con il presidente Peppe Iandolo, è stato possibile preparare il percorso sull’anello di monte e garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

Significativa la partecipazione, con la presenza di numerosi Sci Club provenienti anche dall’Abruzzo e dal Lazio, a conferma di come Prato Gentile rappresenti ormai un punto di riferimento riconosciuto e apprezzato nel panorama dello sci nordico del Centro-Sud.

A sottolineare il valore della manifestazione è stato il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, che ha dichiarato:

«La giornata di oggi premia il lavoro, la visione e la determinazione di chi ha creduto e continua a credere in questo progetto. Come Amministrazione comunale continueremo a sostenere lo sport, il territorio e tutte le realtà che quotidianamente lavorano per valorizzare Capracotta, con uno sguardo responsabile al futuro e alla necessaria destagionalizzazione del turismo, nel rispetto delle sfide poste dalla crisi climatica».