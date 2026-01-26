Romeo e Giulietta – L’amore è saltimbanco porta la commedia dell’arte ad Agnone

Romeo e Giulietta – l’amore è saltimbanco infiamma il Teatro di Agnone

Il 31 gennaio alle 21:00 appuntamento con la commedia dell’arte

AGNONE – Sabato 31 gennaio alle ore 21:00 arriva al Teatro Italo argentino di Agnone lo spettacolo Romeo e Giulietta – L’amore è saltimbanco, quarto appuntamento con la stagione teatrale 2025/2026. Prodotta dalla prestigiosa compagnia Stivalaccio Teatro, la pièce rilegge il famosissimo titolo di William Shakespeare attraverso il linguaggio frizzante, comico e poetico della commedia dell’arte, con le sue maschere, il suo ritmo incessante, il suo stile inconfondibile dal sapore prettamente italiano.

Ambientata Venezia nel 1574, la trama vede protagonisti due attori di commedia dell’arte incaricati di mettere in scena “Romeo e Giulietta” in onore del Principe Enrico III di Valois. Due ore di tempo per prepararsi e andare in scena, ma soprattutto per trovare un’interprete cui affidare il ruolo di Giulietta. Ed ecco comparire la procace Veronica, poetessa e… cortigiana. Ed ecco dunque assistere a una “prova aperta” dello spettacolo, dove la celeberrima storia prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.

Uno spettacolo dalle tinte vivide e dai toni allegri, dunque, con in scena Eleonora Marchiori, Michele Mori e Marco Zoppello, che firma anche il soggetto e la regia. La scenografia è di Alberto Nonnato, i costumi di Antonia Munaretti, le maschere di Roberto Maria Macchi.

«Con Romeo e Giulietta prosegue nel segno dell’allegria e dei grandi classici la nostra seconda stagione teatrale interamente organizzata dalla nostra Associazione», fanno sapere gli Amici del Teatro Italo Argentino. «Ancora una volta il Teatro di Agnone si conferma una finestra sul mondo del teatro contemporaneo, ospitando alcuni tra i nomi più talentuosi ed amati nel panorama nazionale».

I biglietti per Romeo e Giulietta – L’amore è saltimbanco sono in vendita al costo di € 22 in platea ed € 15 in galleria per la tariffa intera, € 12 in platea ed € 10 in galleria per la tariffa ridotta under25. È possibile acquistarli in prevendita presso l’Ufficio Informazioni della Pro Loco di Agnone, in Corso Vittorio Emanuele 78, oppure on-line e presso i rivenditori autorizzati CiaoTickets (con aggiunta dei diritti di prevendita). Il giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 20:00, sarà inoltre attivo il botteghino del teatro.

Per informazioni, scrivere alla mail teatroitaloargentinoagnone@gmail.com, contattare su Whatsapp il numero +39 3319638192 o seguire i canali social del Teatro.

Agnone, 26 gennaio 2026