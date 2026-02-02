Partecipa a Alto Molise

Il Cardinale Petrocchi nuovo Presidente della Commissione cardinalizia dellâ€™IOR: il messaggio di auguri della CEAM

Varie
A nome dei Vescovi della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana esprimo i piÃ¹ sentiti e affettuosi auguri di buon lavoro al Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Emerito dellâ€™Aquila e mio predecessore alla guida della CEAM, nominato oggi Presidente della Commissione cardinalizia dellâ€™Istituto delle Opere di Religione (IOR) del Vaticano.

 Siamo certi che il Cardinale Petrocchi, sempre molto apprezzato per la sua paternitÃ  nel ministero di vescovo e per la serietÃ  e meticolositÃ  nellâ€™amministrazione dei beni della Chiesa, offrirÃ  le sue alte competenze e la sua ricca esperienza in questo nuovo incarico. Mentre ci rallegriamo per questa nomina da parte della Commissione cardinalizia per il Cardinale Petrocchi, ci premuriamo di assicurargli la nostra vicinanza nella preghiera per lâ€™ulteriore onere che da oggi assume a servizio del Santo Padre Leone XIV e della Chiesa universale. 

 Camillo Cibotti Vescovo di Isernia-Venafro e Trivento e Presidente CEAM

