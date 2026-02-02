Partecipa a Alto Molise

Molise, 23 km di ciclismo e natura: apre la Ciclovia Pianisi-San Pietro

“Quest’opera è la dimostrazione che per far crescere il Molise non necessariamente occorrono grandi risorse, ma  prima di tutto la convinzione di credere nel territorio insieme  alla capacità di programmare e pianificare”, questo quanto dichiarato dal Consigliere Regionale Fabio Cofelice,  Delegato a Turismo e Cultura a seguito dell’inaugurazione a Sant’Elia a Pianisi della Ciclovia Pianisi-San Pietro, un percorso ad anello di 23 chilometri destinato a diventare un punto di riferimento per gli amanti delle due ruote e della natura incontaminata.

 

“Mi preme sottolineare – ha detto il Delegato Regionaleche l’apertura di questo percorso costituisce un importante traguardo, raggiunto grazie ad un lavoro di squadra portato avanti attraverso l’impegno incondizionato dell’Assessore al Turismo al Comune di Sant’Elia a Pianisi Davide Sposato e dell’esperto di Turismo Roberto Colella, i quali  hanno recuperato la vecchia Strada  Statale 212 inserendo lungo il percorso una adeguata segnaletica e cartellonistica. 

 

Il progetto, che nasce dal desiderio di valorizzare le caratteristiche proprie del Molise, si realizza in un momento storico in cui il comparto turistico si esprime attraverso natura, cultura e tradizioni ed ha visto la sua concretizzazione grazie a lungimiranza e buona volontà.

 

Senza risorse significative, chi vive il territorio tutti i giorni è stato in grado di dare vita a un’opera che sarà fondamentale per promuovere un turismo lento e sostenibile; un percorso che bene si sposa con l’essenza del nostro Molise; la ‘Ciclovia Pianisi – San Pietro’,  con il recupero della vecchia Statale servirà a valorizzare le nostre zone interne creando anche, e soprattutto,  nuove opportunità per il mondo economico locale che,  quotidianamente e con costanza, ci stimola a fare di più e meglio. 

Penso in particolare a quegli imprenditori che hanno scommesso sul territorio, anche in quest’area,  investendo risorse proprie per amore della loro terra, convinti  che possa diventare fulcro di crescita economica e sociale. 

 

Ritengo perciò – ha così concluso il Consigliere Cofelice – che la politica debba impegnarsi seriamente per valorizzare gli sforzi di tutti quei privati che da anni lavorano per sviluppare economia e territorio.

 

Questo perché, come mi piace sempre ricordare,  il turismo deve diventare uno dei principali motori della crescita della nostra regione”.

